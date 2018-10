Bad Dürrheim. Für den Schwarzwaldverein ist am Sonntag, 21. Oktober wieder Schlachtplatten-Zeit. Auf einer kurzen Wanderung mit fünf Kilometern Länge wird von der Sommerauerhöhe auf dem Mittelweg zum Windkapf gewandert. Im dortigen Gasthaus Deutscher Jäger wird die Schlachtplatte serviert. Busabfahrt ab dem Busbahnhof ist um 13.15 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Die Rückkehr ist für 18 Uhr vorgesehen. Der Fahrpreis für Mitglieder beträgt acht Euro und ohne Mitgliedschaft liegt dieser bei zehn Euro. Anmeldungen, bis 19. Oktober, 12.30 Uhr, nehmen Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen.