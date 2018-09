Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Ratsmitglied Wolfgang Fritsche nutzte die Anwesenheit des Bürgermeisters bei der Sitzung des Ortschaftsrates dazu, um ihm von einem ständig wiederkehrenden Problem im Oberbaldinger Wertstoffhof zu berichten, das ihm und weiteren Mitbürgern unter den Nägeln brennt. Zwar ist angegeben, dass der Wertstoffhof am Samstag bis 13 Uhr geöffnet sei, wer jedoch um 12.45 Uhr dort eintreffe, werde in ziemlich robusten Ton auf die gleich bevorstehen Schließung hingewiesen, oder gänzlich abgewiesen, was sehr ärgerlich sei. Sind die ohnehin mit zwei Metern recht hohen Container bereits gefüllt, werde es den Anlieferern untersagt, das Entsorgungsmaterial neben den Containern abzuladen. Ihm und anderen sei es nicht möglich, auf einen Container noch etwas draufzupacken, der bereits über drei Meter Höhe angefüllt ist. Von einer ganzen Reihe von Bürgern weiß er, dass sie ihre Abfälle lieber zum Wertstoffhof in Bad Dürrheim bringen, wo sie derartige Probleme wie in Oberbaldingen nicht antreffen. Bürgermeister Walter Klumpp sagte zu, sich um die Angelegenheit zu kümmern.