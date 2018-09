Bad-Dürrheim 2019 sollen das Netz fertig sein

Bad Dürrheim. Bald sollten sich die bereits angeschriebenen Haus- und Grundstücksbesitzer in der Luisenstraße, Am Sonnenbühl und Hammerbühl entscheiden, ob sie einen Glasfaseranschluss legen lassen möchten oder nicht. Bis zum 21. September sollte der unterschriebene Hausanschlussvertrag beim Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar eingegangen sein. Darauf wies Gottfried Vetter bei der Infoveranstaltung des Zweckverbandes zur Realisierung vom zweiten Bauabschnitt zur Breitbandversorgung in Bad Dürrheim ausdrücklich hin.