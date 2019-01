Bad Dürrheim. "Wir gehören zusammen. In Peru und weltweit" war das diesjährige Motto der Sternsingeraktion. In der gesamten Seelsorgeeinheit haben die Kinder und Jugendlichen insgesamt 19 851 Euro für den guten Zweck gesammelt. Für die Sternsinger von Bad Dürrheim und Hochemmingen gab es auch viele Süßigkeiten, die ebenfalls gespendet wurde. So konnten 74,5 Kilogramm an die Spedition Emons in Villingen übergeben werden. Diese bringt sie seit vielen Jahren kostenlos an die "Missionaries of Charity" in Essen. Dort betreibt der Orden eine Suppenküche, wo die Spenden verwendet werden.