Bad-Dürrheim 150 000 Euro Gewinn vom ZVB

Ebenfalls beteiligt ist die Stadt an der Wirtschaftsfördergesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg. Das Stammkapital beträgt 60 000 Euro und ist laut Beteiligungsbericht verteilt auf 23 Gesellschafter mit jeweils 2500 Euro, das entspricht 4,2 Prozent. Die Stadt hat gemäß Einwohner im Jahr 2016 eine Betriebsumlage von 4259 Euro bezahlt.

Mit 24 158 Euro ist die Stadt auch an dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (Kiru) beteiligt. Des Weiteren hält sie zwölf Geschäftsanteile der Volksbank Schwarzwald Baar Hegau, was 20,21 Euro Dividende einbrachte. Auch an der Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg Genossenschaft ist die Stadt mit 1250 Euro beteiligt.

Abschlagszahlung für Breitbandinvestition beträgt 400 000 Euro