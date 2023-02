5 Bachelor David Jackson muss sich zwischen 23 Frauen entscheiden. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Die große Liebe finden: Ein Ziel, dem sich nicht nur eine Reality-TV-Sendung verschrieben hat. Eine der beliebtesten startet am 1. März in die 13. Staffel. Diesmal sind zwei Kandidatinnen aus Baden-Württemberg dabei, die um das Herz des Stuttgarter Bachelors David Jackson kämpfen wollen.

Angelina hat schon viel gesehen von der Welt

Eine der beiden ist Angelina Utzeri, genannt „Utze“. Die 28-Jährige kommt aus Albstadt, kam in der Welt aber schon viel rum. So lebte sie bereits in elf verschiedenen Städten, aktuell hat sie ihre Zelte in Lissabon aufgeschlagen. Dort arbeitet Angelina als Sales Executive. Neben der Arbeit gehört Sport und vor allem tanzen fest zu ihrem Alltag, im Winter fährt sie auch Snowboard. „Ich bin gerne on tour“, sagt sie über sich, außerdem verbringe sie gerne Zeit mit ihren Freunden.

Angelina Utzeri ist seit vier Jahren Single. „Ich habe meine Ungebundenheit lange über alles gestellt – jetzt bin ich bereit für eine Beziehung“, sagt sie. Bei ihrem Traumpartner legt sie viel Wert auf Humor, Ehrlichkeit und Unterstützung. „Partnerschaft als Team“ ist für die 28-Jährige wichtig. Dabei kann sich der Bachelor auch auf einiges freuen: Sie beschreibt sich selbst als humorvoll, extrovertiert und zuverlässig, außerdem sei sie sehr empathisch.

Beruflich läuft es bei der gebürtigen Schwäbin gut. Angelina bestand erst vor Kurzem den Master of Science.

Auf ihrem Instagram-Account gibt sie Einblicke in ihr Leben und die vielen Orte, die sie schon bereist hat. Wer öfter Dating-Shows schaut, dem könnte ihr Gesicht bekannt vorkommen: Angelina war 2021 Teilnehmerin der Sendung „Take Me Out“, die ebenfalls auf RTL zu sehen ist.

„Essen ist mein Hobby“

Neben Angelina reist auch Pamela „Pam“ Ghazal mit nach Mexiko, wo die neue Staffel gedreht wird. Die Freiburgerin arbeitet als HR-Recruiterin und ist seit zwei Jahren Single. In ihrer Freizeit macht die 25-Jährige gerne Sport, reist und verbringt Zeit mit Freunden und Familie. „Essen ist mein Hobby, falls das ein Hobby ist“, fügt sie hinzu. Bei Männern sucht sie nach einem respektvollen, erwachsenen Partner, der weiß, was er im Leben will. „Mit Ja-Sagern kann ich nichts anfangen, ich stehe auf Alpha-Männer.“ No-Gos seien hingegen Egoismus und Geiz.

Pamela mag Kaffee-Dates. Bei Instagram teilte sie einen Schnappschuss, der in einem Café in Freiburg entstand.

Pamela beschreibt sich selbst als positiv und zielstrebig, Eigenschaften, die ihr sicherlich auch in der Vergangenheit geholfen haben. Die 25-Jährige kam nach dem Tod ihres Vaters vor sieben Jahren aus dem Libanon nach Deutschland, gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern. Der Anfang in einem neuen Land mit einer neuen Sprache war nicht einfach. „Ich habe bei null angefangen“, erzählt sie. Heute ist die 25-Jährige glücklich mit ihrem Leben, dass sie sich aufgebaut hat.

Wer bekommt die letzte Rose?

Wer sich in der Sendung tatsächlich verliebt, bleibt offen. Nach elf Folgen werden die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren, wer die letzte Rose bekommt. Zu sehen ist die Sendung ab dem 1. März, immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL.