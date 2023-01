Babynamen in VS

1 Wie soll das Baby heißen? Emma, Lea und Noah nahmen die Spitzenposition 2022 ein. Foto: © famveldman – stock.adobe.com

2022 wurden in Villingen fast 2600 Babys geboren. Alle davon haben – so wie es sich gehört – auch einen wohl überlegten Namen. Doch was waren die beliebtesten?















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Nicht alle Eltern konnten oder wollten sich im vergangenen Jahr auf einen einzigen festlegen.

Über 900 Kinder haben zwei Vornamen bekommen. Gleich drei Vornamen haben über 50 Kinder bekommen und drei Babys werden im Erwachsenenalter eine beträchtliche Auswahl haben, denn sie wurden mit mehr als drei Vornamen gesegnet.

Bei den Mädchen

Den Platz des beliebtesten Mädchennamen teilen sich Emma und Lea. Jeweils 19 kleine Babymädchen hören auf den Namen. Dicht gefolgt werden die Sieger von Marie und Mila. Im vergangenen Jahr durften 18 Maries und 17 Milas das Licht der Welt erblicken.

Bei den Jungen

Bei den Jungen war ungeschlagener Platz eins im vergangenen Jahr der Name Noah. 31 kleine Noahs mehr wachsen nun in Villingen-Schwenningen heran. Leon und Paul waren nicht ganz so verbreitet wurden aber auch über 20 mal vergeben und liegen somit auf Platz zwei und drei.