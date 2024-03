B 3-Umfahrung in der südlichen Ortenau: Kippenheimer BI macht Druck auf die Stadt Lahr

Die Kippenheimer Bürgerinitiative, die sich für den Bau der neuen Kreisstraße in der südlichen Ortenau einsetzt, ist sauer: In einem offenen Brief wirft sie der Stadt vor, das Großprojekt unnötig zu verzögern.

„B 3-Umfahrung stockt“, titelte die LZ am 13. Februar. In dem Bericht wird beschrieben, dass die geplante neue Straße, die die Städte und Gemeinden zwischen Ringsheim und Lahr vom Durchgangsverkehr entlasten soll, aktuell nicht vorankommt – und dass hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand die Stadt Lahr dafür verantwortlich gemacht wird. So wurde eine bereits ausgehandelte Kostenverteilung zwischen Kommunen und Kreis im Oktober vergangenen Jahres auf Betreiben Lahrs kassiert. Zudem soll es zu Verzögerungen beim für den Straßenbau notwendigen Flächenerwerb auf Lahrer Gemarkung kommen.

Die Kippenheimer „Bürgerinitiative – B 3-Umfahrung“ hat den LZ-Bericht zum Anlass genommen, an OB Markus Ibert und seinen Baubürgermeister Tilman Petters zu schreiben. Mit deutlichen, teils süffisanten Worten macht der BI-Vorsitzende Matthias Stulz in dem am Wochenende versandten offenen Brief Druck auf die Lahrer Entscheider.

Stadt als „Verzögerer“

Die südliche Ortenau, so Stulz, sei eine der wenigen Regionen zwischen Weil am Rhein und Karlsruhe, in der die B 3 noch durch bewohnte Ortschaften führe. Nach jahrzehntelangem Ringen sei es 2021 „endlich“ gelungen, im Kreistag eine „positive Entscheidung“ für eine Umfahrung herbeizuführen. Doch ein „kleines Dorf mit neuerdings über 50 000 Einwohnern leistet unerbittlich Widerstand“.

Gemeint ist freilich Lahr, das laut der Initiative „mit Ausnahme des Autobahnzubringers immer darauf angewiesen ist, umliegende Gemeinden mit dem ein- und auspendelnden Verkehr zu belasten“. So sei es „verwunderlich“, dass ausgerechnet Lahr nun „als Verzögerer“ auftrete. Auch und vor allem deshalb, weil es nicht nur um Entlastung der Anwohner in der südlichen Ortenau gehe, sondern auch der „22 000 Pendler, die sich täglich über die B 3 durch die Gemeinden quälen“. Hier, so Stulz, „darf angenommen werden, dass ein Großteil den Ursprung oder das Ziel in Lahr haben“.

Gespräch mit dem Straßenbauamt

Die Kippenheimer BI hat nach eigenen Angaben Rücksprache mit dem verantwortlichen Ortenauer Straßenbauamt gehalten und herausgefunden, „dass die Grundstücksaufkäufe seitens des Kreises planmäßig und ohne nennenswerte Schwierigkeiten laufen, sodass im südlichen Streckenabschnitt quasi bereits Vollzug gemeldet werden kann“. Auch die Vorbereitungen für ein Plangenehmigungsverfahren liefen auf Hochtouren.

BI stellt Fragen

Nun will die rund 1450 Mitglieder starke Initiative wissen, wie es mit den Verhandlungen im nördlichen Bereich, zwischen Kippenheimweiler und dem Autobahnzubringer, läuft – und klagt an: „Herr Ibert und Herr Petters, hier sehen wir eine klare Bringschuld der Stadt Lahr! Warum werden bereits getroffene Vereinbarungen erneut in Frage gestellt? Wir messen Sie an Ihren Taten und die Bürger in der südlichen Ortenau blicken auf Sie.“

Krankenhaus und Bahn zwingen zum Handeln

Mit Fokus auf die Zukunft untermauert Briefeschreiber Stulz die Bedeutung der neuen Straße in der südlichen Ortenau. So sei das an der B 415 geplante Lahrer Krankenhaus „gleichfalls auf die Umfahrung angewiesen“, um Rettungszeiten einzuhalten und Einsatzfahrten aus den Stadtteilen Langenwinkel und Kippenheimweiler herauszuhalten. Und: Spätestens 2035, wenn die Bahn wegen der geplanten Streckenertüchtigung den Schienenverkehr für sechs Jahre auf die Straße verlagern möchte, sei die Umfahrung für die Region unverzichtbar.

Appell an Ibert und Petters

Final betont der BI-Vorsitzende, dass „die Kreisräte aus Lahr und die Mehrheit des Lahrer Gemeinderats“ hinter dem Kreisstraßen-Beschluss stünden. „Daher bitten wir Sie, Herr Ibert und Herr Petters als Entscheider der Stadt Lahr, die notwendigen Schritte nun auch aus Verwaltungssicht ohne weitere vermeidbare Verzögerungen umzusetzen.“

Der Kosten- und Zeitplan

Das Landratsamt sieht den avisierten Zeitplan, der eine Fertigstellung der B 3-Umfahrung im Jahr 2028 vorsieht, trotz der Verzögerungen aktuell noch nicht gefährdet. Auch der Kostenrahmen von rund 79 Millionen Euro – inklusive eines Radschnellweg entlang der Strecke – sei noch zu halten, erklärte die Behörde Mitte Februar auf Nachfrage unserer Redaktion, „wenngleich wir natürlich die allgemeine Preis- und Kosten-Entwicklung im Blick haben müssen“.