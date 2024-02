Wirbel um neue Kreisstraße: B 3-Umfahrung in der südlichen Ortenau kommt nicht voran

1 Wann geht es weiter mit den Planungen zur neuen Kreisstraße in der südlichen Ortenau? Diese Frage ist aktuell offen. Foto: red

Zigtausend Menschen in der südlichen Ortenau erhoffen sich von der neuen Kreisstraße Entlastung. Doch das Mammutprojekt kommt aktuell nicht wirklich voran – der sprichwörtliche Ball liegt im Lahrer Rathaus.









Dass es in Sachen „K 5344 neu“ nicht ganz rundläuft, wurde im Oktober vergangenen Jahres deutlich. Damals sollte die sogenannte Planungs- und Baudurchführungsvereinbarung unter Dach und Fach gebracht werden. Im Fokus stand die Frage, wer wie viel zahlt an der B 3-Umfahrung zwischen Ringsheim und Lahr. Eine Antwort darauf gibt es ist bis heute nicht, was auch mit einem Dissens an anderer Stelle zu tun hat.