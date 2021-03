Autoposer in Villingen-Schwenningen

10 Die Polizei riegelt den Parkplatz zwischen McDonald’s und Aldi ab, um die Fahrer zu kontrollieren. Foto: Marc Eich

Die Szene der Autoposer war auch am vergangenen Wochenende wieder in Villingen aktiv - rund 150 Fahrzeuge beteiligten sich an den Treffen. Neben glühende Reifen und röhrenden Motoren gab es auch das eine oder andere gefährliche Rennen über Parkplätze. Wir haben die Szene eine Nacht lang begleitet.

Villingen-Schwenningen - Der Geruch von verbranntem Gummi liegt in der Luft, während der Sound von quietschenden Reifen den Parkplatz erfüllt. Abarth gegen Opel heißt das Duell, das sich zwischen zwei Parkplatzreihen abspielt. Gefährlich nahe an parkenden Fahrzeugen und jubelnden Menschen heizen die beiden Autos entlang, zeigen, was sie können. Es ist Samstagabend, 23 Uhr auf dem Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers.

