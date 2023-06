Die teuren Fahrzeuge des Autohandels „Mansa“ werden seit Jahren beim Kreisverkehr am Lahrer Hirschplatz zur Schau gestellt – das soll sich jetzt ändern. Der Grund: Die Inhaberfamilie Özmat betreibt neben dem Kfz-Handel vor allem auch Gastronomie, etwa „The Grill“-Restaurants in Rust und Neuried.

Nun wollen sie ihr kulinarisches Angebot in Lahr erweitern und eröffnen bald in den „Mansa“-Räumlichkeiten ein neues Restaurant. Der Name: „Zum Hirschplatz“. „Die Idee ist erst vor kurzer Zeit entstanden“, erklärt Orhan Özmat im Gespräch mit unserer Redaktion. Alle Vorbereitungen für die Eröffnungen seien bereits abgeschlossen, nur noch die Gestaltung der Außenanlage sei derzeit in Arbeit.

Der Autohandel wird trotz Restaurant weiterlaufen

So wurde vergangene Woche auf die Außenfassade ein großes „Schwarzwaldmädel“ gemalt. Kommenden Donnerstag wolle man Stühle und Tische aufbauen. „Dann kommen alle Autos in den Hof“, so Özmat und fügt an: „Der Autohandel wird weiterlaufen“.

Wann genau das „Zum Hirschplatz“ eröffnet, sei noch unklar, hieß es am Donnerstag beim Besuch unserer Redaktion. Man warte derzeit noch auf Genehmigungen der Stadt. Sicher ist jedoch, wie die Speisekarte des neuen Lokals aussehen soll: „Wir bieten italienische Pizza und Pasta sowie amerikanische Burger“, gibt Özmat einen ersten Einblick.