Autofahrer flieht vor Polizei Unter Drogen stehender Mann bei Bad Dürrheim gestoppt

Der Mann war kurz vor 1 Uhr mit einem Peugeot 206 im Bereich Villingen-Schwenningen wegen seiner riskanten Fahrweise aufgefallen. Eine Streife versuchte den Wagen an der "Schwenninger Steig" am Ortseingang von Villingen zu stoppen. Blaulicht und Haltzeichen ignorierte der Peugeot-Fahrer. Er flüchtete mit hohem Tempo und teils ohne Licht über den Fürstenbergring und die Bundesstraßen 33 und 27 in Richtung Bad Dürrheim. Dabei fuhr er auch immer wieder auf der Gegenfahrbahn.