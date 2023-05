Tödlicher Brand an Ostern Kripo und Staatsanwaltschaft äußern sich zum Einsatz der Lahrer Feuerwehr

Hat der tödliche Brand am Ostersonntag in Burgheim hat ein Nachspiel für die Feuerwehr? Die Antwort auf dieser Frage wurde in Lahr mit Spannung erwartet. Nun haben sich Kripo und Staatsanwaltschaft dazu geäußert. Auch zur Brandursache gibt es neue Erkenntnisse.