Nach einem Lkw-Brand auf der A81 am Donnerstagmorgen hat sich die Polizei an der Autobahnauffahrt Zimmern positioniert, um den Rückstau regeln zu können.

Nichts geht mehr auf der A81 nach Stuttgart: Ein Lkw-Brand am Morgen sorgt den ganzen Vormittag über für einen massiven Stau. Die Polizei ist an der Autobahnauffahrt Zimmern präsent. Ihr Auftrag: Den Rückstau managen.

Strecke seit 7 Uhr gesperrt

Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Der Lkw-Brand habe sich in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Herrenberg und dem Schönbuch-Tunnel ereignet. Ersten Berichten zufolge konnte sich der Lkw-Fahrer rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten.

Die Strecke ist seit 7 Uhr komplett gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Dennoch kommt es weiterhin zu einem sehr langen Rückstau in Richtung Rottweil/Singen. Um an den Autobahnauffahrten rechtzeitig eingreifen zu können, ist die Polizei auch in Zimmern vor Ort.

Route über Hechingen/Tübingen

Wer aus Rottweil nach Stuttgart fahren will, bekommt auf dem Navi gleich die Strecke über Balingen/Tübingen angezeigt.