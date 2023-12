Autobahn bei Pforzheim: Brennendes Auto – A8 in beide Fahrtrichtungen gesperrt

ask 07.12.2023 - 13:14 Uhr

Brennendes Auto – A8 in beide Fahrtrichtungen gesperrt

1 Sperrung auf der A8. Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank HOERMANN / SVEN SIMON

Die A8 bei Pforzheim ist aufgrund eines brennenden Autos auf dem Standstreifen am Donnerstagvormittag seit elf Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.









Link kopiert



Auf der Autobahn A8 zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost hat am Dienstagvormittag ein Auto auf dem Standstreifen gebrannt. Nach Angaben der Polizei ist die Strecke in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das Fahrzeug ist mittlerweile ausgebrannt. Bei dem Brand sind Betriebsstoffe ausgelaufen, die Fahrbahnen werden deshalb derzeit gereinigt. Die Autobahnmeisterei ist vor Ort. Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt. Es gibt keine Verletzten. Auf der Umleitung durch die Stadt Pforzheim staut es sich. Weitere Informationen hier in Kürze.