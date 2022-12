Stromausfall nach Unfall in Teilen von Deißlingen

1 In mehreren Häusern fiel nach dem Unfall der Strom aus. (Symbolfoto) Foto: Creative Cat Studio – stock.adobe.com

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstagabend in Deißlingen gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und hat sich aus dem Staub gemacht ohne sich um den Schaden zu kümmern.















Deißlingen - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr in der Rottweiler Straße. Der Unfallfahrer war in Richtung Lauffen unterwegs, kam vermutlich aufgrund der Schneeglätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Stromverteilerkasten. In mehreren Häusern fiel daraufhin der Strom aus.

Laut Zeugen soll es sich beim Unfallwagen um einen silberfarbenen BMW der 3er-Reihe mit Rottweiler-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise an das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/4770.