Auswärtsspiel des VfB Stuttgart: Tausende VfB-Fans im Hoffenheim-Bereich – diese Regeln gelten

1 Auf der Gegengerade werden etliche VfB-Fans das Spiel am 16. März verfolgen. Am linken Bildrand: der Gästeblock der Sinsheimer Arena. Foto: imago/foto2press

Zur Partie in Sinsheim Mitte März werden Scharen von VfB-Anhängern erwartet – auch außerhalb des Gästebereichs. In welchen Blöcken ist Stuttgarter Fankleidung untersagt? Und welche Vorkehrungen trifft die TSG auf den Tribünen? Ein Überblick.









Der Anhang des VfB Stuttgart gilt als besonders reisefreudig. Der Gästebereich bei Auswärtsspielen ist in aller Regel bis auf den letzten Platz gefüllt – ob nah oder fern, ob kleines Stadion oder große Arena. Das wird auch am 16. März so sein, wenn der VfB an einem Samstagabend in der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim gastiert. Allerdings hat das Ganze dann nochmals eine neue Dimension als bei den meisten bisherigen Saisonspielen: Es werden nicht nur sämtliche 3000 Plätze im offiziellen Auswärtsbereich belegt sein, sondern auch tausende weitere Stuttgart-Fans im Stadion ihr Team unterstützen.