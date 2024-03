1 In Australien stürzte ein Mann aus einem Heißluftballon. Foto: dpa/Thomas Warnack

Tragödie in Melbourne: Kurz nach dem Start stürzt ein Mann aus einem Heißluftballon. Die Leiche wird in einem Wohnviertel gefunden.









In Australien ist ein Teilnehmer einer Ballonfahrt aus dem Korb in den Tod gestürzt. Das Unglück habe sich am Montagmorgen (Ortszeit) offenbar kurz nach dem Start über einem Vorort von Melbourne ereignet, berichtete der australische „Guardian“ unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Die Leiche sei in einem Wohngebiet entdeckt worden. Die Polizei riegelte die Fundstelle ab und sprach mit den anderen Insassen des Heißluftballons sowie mit Augenzeugen, um die Umstände der Tragödie zu klären. Auch die Luftsicherheitsbehörde leitete eine Untersuchung ein.