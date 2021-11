3 Lustige Rehköpfe hat Gabriele Elsässer genäht. Foto: Hübner

Klein aber fein bot der Kunsthandwerkermarkt im Theater im Deutschen Haus wieder einmal ein abwechslungsreiches Repertoire an Handgefertigtem.















Link kopiert

St. Georgen - Nicht zum ersten Mal dabei war Modedesignerin Janine Rauch-Boderius unter anderem mit selbst entworfene Stirnbänder oder Kulturbeuteln aus Filz, Flies und Wolle. Stefanie Martinez hatte neben Untersetzern aus Öku-Gussmasse vor allem Glasperlen unterschiedlichster Designs dabei. Besonders beliebt sei eine Schwarzwaldedititon, jede Perle sei ein Unikat, so Martinez die das aufwändige Drehen der Perlen aus Glasstangen erläuterte.

Nachhaltigkeit ein Thema

Ute Scholz widmete sich "Nachhaltigkeit", gab mit Kosmetikpads aus Handtüchern, Taschen aus Jeansstoff oder Spültüchern aus Kaffeesäcken ausgedienten Materialien ein zweites Leben. Die Schwestern Kirsten Heinzmann und Britta Richter boten liebevoll gestaltete Trauer- und Weihnachtskarten, Babyschuhe und gerahmte Blätter oder Pflanzensamen an.

Kulinarisches in Form von Geflügel-Lyoner und Eierlikör aus eigener Produktion bot Petra Haas vom Geflügelhof Haas an. Schreinermeister Markus Riccio zeigte aus Holz gefertigte, schön gemaserte Ringe, Kugelschreiber, Gewürzmühlen und anderes. Gabi Elsässer hatte zum Beispiel Kulturtaschen, Kindermützen und "Trophäen" aus Stoffresten dabei die man an die Wand hängen kann und die an Rehköpfe erinnerten.

„Tierisches“ für jeden Geschmack

Perlenbesetzte Schmuckstücke, vor allem aber gehäkelte oder gefilzte Tiere wie Katzen, Ziegen, Bären oder Füchse bot Antje Hoffbauer an, die ebenfalls zum ersten Mal beim Markt dabei war. Antje Spiegelberg dagegen hatte neben ihrem Perlenschmuck Edelstahlringe dabei, die ihr Mann Hans angefertigt hatte. Das Material eigne sich für Allergiker und werde nicht mit der Zeit Schwarz, sämtliche Stücke seien Unikate, erklärte sie.

Erstmals dabei war auch Gerline Lehmann, die "Zirbenkissen" anbot, gefüllt mit Flocken der Zirbelkiefer. Deren ätherische Öle sorgen ihr zufolge für einen ruhigen Schlaf und angenehmen Raumduft. Vom Markt im Theater war sie begeistert, lobte das schöne Ambiente und die gute Kommunikation. Der Rentner Peter Baumann schließlich zeigte verschiedenste Holzarbeiten wie Vogelhäuser, Dekosterne oder Liegestühle.