Außenministerin in Mykolajiw: Baerbock bricht Besuch in ukrainischer Stadt nach Luftalarm ab

1 Annalena Baerbock in der Ukraine – sie musste ihren Besuch abbrechen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Außenministerin Annalena Baerbock bricht einen Besuch in der südukrainischen Stadt Mykolajiw ab. Grund ist eine russische Aufklärungsdrohne – was bisher bekannt ist.









Link kopiert



Es war der Moment, an dem die Bedrohlichkeit des Krieges in der Ukraine ganz nah an die Ministerin herankam - oder besser gesagt: über ihr schwebte. Ukrainische Sicherheitsleute sichteten eine russische Aufklärungsdrohne, als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag die frontnahe ukrainische Stadt Mykolajiw besuchte. Die Ukrainer wissen: Auf solche russischen Aufklärungsdrohnen folgt in der Regel ein direkter russischer Luftangriff. Baerbock bricht den Besuch sofort ab. Eine Weile noch folgt die Drohne der Kolonne der Ministerin - dann dreht sie ab.