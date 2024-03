Ausraster in Rottenburg: Freigekommener Mörder möchte nackt in fremdem Pool baden

1 Erst möchte er nackt auf fremden Grundstück baden gehen, dann wird er aggressiv: Ein Mann muss sich deswegen vor dem Rottenburger Amtsgericht verantworten. (Symbolfoto) Foto: pinkyone - stock.adobe.com

Einen rund 40-minütigen Alptraum erlebte ein Rottenburger, der es mit einem aggressiven, betrunkenen und nackten Mann auf seinem eigenen Grundstück zu tun bekam. Sogar die hinzugerufenen Polizisten leiden noch danach unter dem Einsatz.









In dem Prozess am Rottenburger Amtsgericht schildert der Geschädigte als Zeuge, was er am 2. August im vergangenen Sommer auf seinem Firmengelände, auf dem Swimmingpools ausgestellt sind, erlebt hat. „Ich habe Geräusche im Garten bemerkt und nachgeschaut. Dann sah ich einen Herrn, der im Begriff war, seine Boxershorts auszuziehen. Ich habe gefragt, was hier los ist. Er kam direkt auf mich zu und sagte, er wolle jetzt eine Runde schwimmen. Ich erwiderte, „Ja, aber nicht hier“.