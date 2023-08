Ausnahmezustand in Rottweil

1 Wer nimmt mich mit? Dieses Kätzchen sucht – wie viele weitere – noch ein liebevolles Zuhause. Foto: Müller

Ausnahmesituation im Rottweiler Tierheim: Immer mehr Katzen – vor allem Kitten – werden abgegeben. Anfragen gibt es, aber bei weitem nicht genug. Die Mitarbeiter kommen an ihre Grenzen. Droht nun ein Aufnahmestopp?









200 Millionen Katzen: So viele Nachkommen kann ein Tier innerhalb von zehn Jahren theoretisch in die Welt setzen. Das rechnet der Deutsche Tierschutzbund auf seiner Homepage beispielhaft vor. Denn auch wenn die Überlebenschancen von streunenden Katzen gering sind, wächst die Katzenpopulation stetig an.