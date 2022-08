1 Die Auslosung bringt interessante Gegner. Foto: Eibner

Mit dem SC Freiburg und Union Berlin haben sich zwei Bundesligisten für die Gruppenphase qualifiziert. Beide Bundesligisten hofften auf gute Lose und sollten sie bekommen.

SC Freiburg in Gruppe G

Vier Töpfe mit je acht Mannschaften standen bereit. Der SC Freiburg wurde Gruppe G zugelost. Darin befanden sich bereits Olympiakos Piräus (Griechenland) und Quarabag Agdam (Aserbaidschan). Dazugelost wurde der FC Nantes (Frankreich).

Union Berlin in Gruppe D

Für Union Berlin ging es in Gruppe F zu Sporting Braga (Portugal), Malmö FF (Schweden) und Union Saint-Gilloise (Belgien). Die Fans können sich auf tolle Auswärtsreisen freuen.

Streich-Elf wird immer besser

Für den SC Freiburg und Union Berlin wird allein mit der Teilnahme an der Europa League ein Traum wahr. Freiburg hat erstmals seit neun Jahren wieder den Einzug in die Gruppenphase geschafft. Union Berlin steht vor seiner Premiere in der Europa League. 2001/2002 waren die Köpenicker im Vorgängerwettbewerb UEFA-Cup dabei.

Finale in Budapest

Das große Finale der diesjährigen Europa League steigt am 31. Mai 2023 - in der Puskas Arena zu Budapest. Das Stadion hätte eigentlich schon 2022 Schauplatz für das Finale sein sollen, doch aufgrund der Covid-19-Pandemie ist das Ganze um ein Jahr verschoben worden. Die Puskas Arena, 2019 offiziell eröffnet, fasst mehr als 65.000 Zuschauer.