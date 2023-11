1 Arbeitsunfall in Leimen (Symbolbild) Foto: IMAGO

Bei einem Arbeitsunfall in Leimen wird ein 21-Jähriger von Steinen und Erdreich begraben – und kommt ums Leben. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.









Ein 21 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) von Steinen und Erdreich begraben worden und gestorben. Bei archäologischen Grabungsarbeiten an einem historischen Steingewölbekeller kam es am Montag aus zunächst unbekannter Ursache zum Abrutschen von Steinen und Erdreich, teilte die Polizei am Dienstag mit.