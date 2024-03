1 Besonderes Ausflugsziel und lange Historie: Burg Wasserschloss Glatt in Sulz am Neckar. Foto: IMAGO/ALIMDI.NET/Gerald Abele

So manche Burg in Baden-Württemberg überrascht und ist auf den ersten Blick nicht einmal sichtbar. Historiker Jonas Froehlich gibt einen verblüffenden Einblick hinter die Mauern des Mittelalters.









Ritter, Burgfräulein und Minnegesang – so oder so ähnlich sehen die Bilder aus, die wohl viele im Kopf haben, wenn sie an Burgen denken. Der Historiker Jonas Froehlich, der an der Uni Tübingen über die Bauten des Mittelalters promovierte, kennt nicht nur viele der Burgen und Schlösser, sondern auch die historischen Details und Hintergründe. „Schon als Kind habe ich mich fürs Mittelalter interessiert“, erzählt Froehlich. Doch sein Bild einer typischen Burg hat sich seit seiner Arbeit mit und über die Geschichte verändert „Burgen sehen immer ganz unterschiedlich aus. Die Vielfalt ist riesig“, sagt der 32-Jährige. Von großen Anlagen bis kaum sichtbaren Bauten, es sei alles dabei.