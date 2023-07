Königspythons ausgesetzt Fünf Schlangen am Tälesee in Empfingen eingefangen

Am Sonntagabend wurden am Tälesee in Empfingen fünf Schlangen der Schlangenart Königspython eingefangen. Nach einer Meldung aus der Bevölkerung an die Horber Polizei, konnten unter Einsatz des Tierschutzverein Horb e.V. die Schlangen gefangen werden.