Ein Streit zwischen Bewohnern im Grafenhausener Tramweg am Samstagabend eskalierte derart, dass die Polizei einschreiten musste.

Nach einer Auseinandersetzung mehrerer Bewohner einer Arbeiterunterkunft im Grafenhausener Tramweg haben die Beamten des Polizeireviers Lahr am Samstagabend Ermittlungen eingeleitet.

Nach einer Streitigkeit eskalierte ersten Erkenntnissen zu Folge die Situation zwischen den Hausbewohnern derart, dass einer der dort wohnenden Arbeiter mit Schnitt- und einer leichteren Stichverletzung in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei sprach auf Nachfrage unserer Redaktion von möglicherweise 15 bis 20 beteiligten Personen. Wie viele Personen tatsächlich aber wie involviert gewesen seien, sei noch unklar, auch weil es Sprachbarrieren gebe.

Was die Polizei schon mitteilen kann: Offenbar sei am Samstag kurz nach 19 Uhr ein Streit zwischen den dort wohnenden Arbeitern aufgekommen, in dessen Verlauf zunächst eine Person mit einer Eisenstange geschlagen und eine weitere mit einem Messer attackiert worden sei.

Der verletzte 33-Jährige wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt. Die genauen Geschehensabläufe und Tatbeteiligungen einzelner Personen bedürfen indes weiteren Ermittlungen, betont die Polizei.