Autofahrer mit knapp zwei Promille in Rottweil unterwegs

1 Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von knapp zwei Promille. (Symbolfoto) Foto: waranyu – stock.adobe.com

Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen betrunkenen Autofahrer in Rottweil aus dem Verkehr gezogen.









Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, war einer Autofahrerin ein in Schlangenlinien fahrender Fahrer eines Audi aufgefallen, der von der A 81 in Richtung Rottweil abgefahren war. Die Polizei konnte den Audi auf der B 14, Höhe "Saline", anhalten. Der 32-jährige Fahrer stand erkennbar unter Alkoholeinfluss, so die Polizei.