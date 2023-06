1 Henry und Ben Tahir sind stolz auf die Burg Hohenzollern, die ihr Vater im 3D-Drucker erstellt hat. Foto: Tahir

Endlich ist sie fertig die Spielburg aus Noppensteinen. David Tahir hat auf Wunsch seiner Söhne Henry und Ben die Burg Hohenzollern im 3D-Drucker gedruckt. Diese wird nun fleißig bespielt.









Es ist vollbracht: Die Burg Hohenzollern, die David Tahir in seinem 3D-Drucker in Miniaturformat gedruckt hat, ist fertig. Kaum war das Gebilde aus Noppensteinen fertig, haben es auch schon die Söhne Henry und Ben in Beschlag genommen – schließlich haben sie die Spielburg bei ihrem Vater in Auftrag gegeben.