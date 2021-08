1 Eine bittere Niederlage muss Wittendorf gegen Rottenburg hinnehmen. Foto: Fritsch

SV Wittendorf – FC Rottenburg 1:2 (0:1). Fehlstart für den SV Wittendorf. Nach einer ganz schwachen Darbietung gegen eine Rottenburger Mannschaft, die nur in der ersten Halbzeit zu überzeugen wusste, schlugen sich die Gastgeber nach dem schmeichelhaften Ausgleichstreffer fast selber, als sie kurz vor Ende der regulären Spielzeit erneut in Rückstand gerieten.

Das trübe Wetter unter Dauerregen passte zum Spiel des SV Wittendorf. Rottenburg zeigte sich energisch in den Zweikämpfen und verzeichnete vor allem im ersten Spielabschnitt ein Chancenplus und lag zur Halbzeit durch einen verwandelten Strafstoß in Führung. Wittendorfs Keeper Marvin Kaupp, dem eine gute Leistung attestiert werden konnte, kam im Zweikampf gegen Rottenburgs gefährlichsten Offensivakteur Leon Oeschger im eigenen Strafraum etwas zu spät und holte diesen von den Beinen. Den Strafstoß von Mathias Hägele konnte Kaupp zwar parieren, aber nicht festhalten. Im Nachschuss netzte Hägele für die Gäste doch noch ein.

Das Wittendorfer Offensivspiel war an diesem Tag nicht existent. Bis auf einen gefährlichen Freistoßaufsetzer von Patrick Möhrle aus der 24. Spielminute, den Rottenburgs neuer Keeper Maximilian Blesch sicher parierte, passierte nichts vor dem Rottenburger Gehäuse. Die Rottenburger hätten zur Pause auch höher führen können. Keeper Kaupp war bis auf die Elfmeter-Szene ein sicherer Rückhalt seiner Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie weiter ab. Den Gastgebern fiel weiter nicht viel ein und der Ausgleichstreffer kam aus heiterem Himmel. Sandro Mihic fasste sich in der 76. Spielminute ein Herz und dribbelte in den Rottenburger Strafraum und wurde von einem Rottenburger Spieler unsanft von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Patrick Möhrle zum schmeichelhaften Ausgleichstreffer. Diesen einen Punkt mit dem die Wittendorfer an diesem Tag gut hätten leben können entglitt den Gastgebern kurz vor Schluss. Nach einem Einwurf brachten die Wittendorfer den Ball nicht aus der Gefahrenzone und der weit aufgerückte Rottenburger Abwehrchef René Hirschka bugsierte das Spielgerät leicht abgefälscht noch ins Wittendorfer Gehäuse. Das war gleichzeitig auch der Endstand.

Trainerstimmen: Christian Braun (SV Wittendorf): Mit dieser Leistung heute werden wir in der Landesliga sicherlich keine Punkte holen und haben auch verdient verloren. Bei uns hat heute alles gefehlt. Kein Biss, keine Leidenschaft und jeder hat nur 70% seiner Leistungsfähigkeit heute abgerufen. Das Siegtor der Rottenburger kurz vor Schluss war bezeichnend für unser Spiel an diesem Tag. Dabei wollten die Rottenburger in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr viel von uns und nur noch den knappen Vorsprung über die Zeit schaukeln. Dann erzielen wir den glücklichen Ausgleich und sind nicht im Bilde bei dem Siegtor der Rottenburger.

Frank Eberle (FC Rottenburg): Ich denke aufgrund der ersten Halbzeit geht der Sieg für uns in Ordnung. Wie wir am Ende hier die drei Punkte geholt haben ist mir scheiß egal. Für uns zählen nur die drei Punkte.

Tore: 0:1 M. Hägele (20.), 1:1 P. Möhrle (76. Foulelfmeter), 1:2 R. Hirschka (90.)

Mannschaft

SV Wittendorf: Marvin Kaupp, Robin Schillinger, Cedric Wälde, Simon Spissinger, Radion Eckert (66. Nico Schillinger), Sandro Mihic, Christian Braun (63. Lucas Haug), Robert Ruoff, Tobias Armbruster, Dennis Schneider (78. Domenik Müller), Patrick Möhrle.

Schiedsrichter: Maurice Rummel