1 Am Friedrichsplatz schreit der aggressive Mann die Beamten durchgehend an. Foto: Otto

Aufregung am Friedrichsplatz in Rottweil: Ein umherschreiender und wild gestikulierender Mann lässt am Mittwoch gegen 13 Uhr Passanten innehalten.

Rottweil - Manche nehmen besorgt Abstand angesichts des Szenarios. Wenig später treffen zwei Polizisten ein, auch eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts ist da. Vor der Drogerie Müller versuchen sie den Mann zu beruhigen, er schreit sie durchgehend in fremder Sprache an, läuft hin und her und immer wieder direkt auf die Beamten zu, fuchtelt herum. Er hat ein blaues Shirt in der Hand. Die Nachfrage bei der Polizeipressestelle ergibt: Kurz zuvor um 12.36 Uhr hatte er das Shirt im KIK-Markt am Kriegsdamm gestohlen. Er hatte es an sich genommen, die Verkäuferin angeschrien und sich "äußerst aggressiv" gezeigt, wie die Polizei erklärt.

Mann ist Polizei bekannt

Am Friedrichsplatz lassen die Polizisten den Mann dann nach einigen Minuten Schreierei dann Richtung Hochbrücktorstraße von dannen ziehen. Man habe zunächst überlegt, die Polizeihundestaffel hinzuzuziehen, sich dann aber dagegen entschieden. Der Mann sei der Polizei bekannt. Er werde wegen Ladendiebstahls angezeigt.

Der Mann ist schon häufiger in der Innenstadt durch sein aggressives Verhalten auffällig geworden. Er spricht und brüllt immer wieder Passanten an und kommt diesen teilweise bedrohlich nahe. Weitere Maßnahmen außer der Diebstahlsanzeige gebe es aktuell aber nicht, so die Polizeipressestelle.