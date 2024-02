101 Die Steinreuteteufel tauchen Hardt beim Umzug in rotes Licht. Foto: Ziechaus

„Ich rufe Dich im Namen aller Katzen“ und noch dringender im Namen der vielen Zuschauer im Gewerbegebiet Hardt. Mit seinem Ruf an den Hornung eröffnete Zunftmeister Christian Thiel den Rolletag.









„Nun zünd ich an den Feuerbrand zu deinem Empfange“, setzte der Zunftmeister in seinem roten Umhang mit seiner Fackel den Holzhaufen in Brand.