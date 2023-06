In den Partien gegen Böblingen fallen am Wochenende für die Balinger die Entscheidungen über Auf- und Abstieg.

TSG Balingen gegen SV Böblingen – sowohl in der A-Junioren als auch in der B-Junioren Verbandsstaffel kommt es am Wochenende zu dieser Begegnung, und es steht jeweils eine Menge auf dem Spiel.

Im Spitzenspiel geht es um alles

Bei der U19 geht es Samstag um 13 Uhr in Böblingen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga. Die TSG-Junioren liegen einen Punkt hinter dem SVB und müssen folgerichtig gewinnen. Trainer Ingo Weil sagt: „Böblingen und wir sind die besten Teams der Liga, insofern ist es schön, dass es nun zu so einem Endspiel kommt.“

Im Hinspiel trennten sich die Teams 2:2, wobei die TSG mit 2:0 in Führung gelegen war. „Wir haben damals eine überragende erste Halbzeit gespielt. Das gilt es nun über 90 Minuten abzurufen“, so Weil, der auf seinen kompletten Kader bauen kann. Böblingen stand im übrigen an 24 der bisherigen 25 Spieltage an der Spitze – für die TSG wäre es eine willkommene Premiere, am Ende ganz oben zu stehen.

U17 braucht Sieg und Schützenhilfe

Am anderen Ende der Tabelle steht die Balinger U17. Gegen Böblingen müssen am Sonntag (Anpfiff 11 Uhr) auf heimischem Platz drei Punkte her, sonst ist der Abstieg in die Landesstaffelbeschlossen. Zudem dürfte Löchgau zeitgleich gegen Aalen nicht gewinnen. Als Zweiter und noch mit Chancen auf den Titel hat Böblingen jedoch nichts zu verschenken. Trainer Elias Caliskan meint: „Es benötigt mehr als einen Matchplan um in dieser Situation als Sieger vom Platz zu gehen. Die Stimmung in der Mannschaft gefällt mir gut, alles wissen um was es am Sonntag geht. Wir sind die TSG und wir geben niemals auf.“