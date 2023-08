Auch der letzte Ortungsversuch in der Nacht zum Sonntag mit Hilfe eines Unterwasserroboters sei erfolglos geblieben, teilte die Polizei mit.

Der 24-jährige Mann aus dem österreichischen Bundesland Vorarlberg war am Donnerstagabend bei Starkwind abgetrieben worden. Zwar wurde sein Board gefunden, der junge Mann blieb aber verschollen. Er hatte noch selbst per Handy einen Notruf abgesetzt.

Begleiter kann gerettet werden

Der Vermisste und ein weiterer junger Mann waren trotz aktiver Starkwindwarnung auf den See gepaddelt. Aufgrund des am Bodensee eher selten herrschenden Ostwinds wurden sie vom Ufer fortgetrieben. Bei der gestarteten Rettungsaktion konnte der Begleiter des 24-Jährigen in Sicherheit gebracht werden.