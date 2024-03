Bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der B 27, in Höhe des Stadtteiles Behla, sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei war ein 55-jähriger Audi-Fahrer gegen 6 Uhr in Richtung Blumberg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich versetzt frontal mit einem entgegenkommenden Golf eines 22-Jährigen zusammenstieß.

Der 22-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Rettungswagen brachten ihn und den schwer verletzten 55-Jährigen in umliegende Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber war dabei ebenfalls im Einsatz. An den beteiligten Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 60.000 Euro, so die Polizei.

Lesen Sie auch

Bundesstraße gesperrt

Zur Versorgung der Verletzten und für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wird derzeit noch immer umgeleitet. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.