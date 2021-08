1 Die Bundesregierung will die Türkei als Hochrisikogebiet einstufen. Foto: dpa/Emrah Gurel

Die Türkei, Israel und die USA sollen offenbar von der Bundesregierung als Hochrisikogebiete eingestuft werden. Was das bedeutet, lesen Sie hier.

Istanbul -

Die Bundesregierung will offenbar die Türkei, die USA und Israel als Corona-Hochrisikogebiete einstufen. Wie die Funke Mediengruppe am Freitag berichtete, gilt dies zudem auch für Montenegro und Vietnam. Dagegen sollen in Portugal nur die Hauptstadt Lissabon und die Algarve als Hochrisikogebiete gelten, nicht mehr wie bisher das gesamte Land.

Quarantäne-Pflicht für Nichtgeimpfte

Die Änderungen sollten für die meisten genannten Länder in der Nacht zu Sonntag in Kraft treten, hieß es weiter unter Berufung auf Angaben aus Regierungskreisen. Nur im Fall der Türkei solle die Hochstufung erst in der Nacht zu Dienstag in Kraft treten. Begründet wurde dies dem Bericht zufolge mit der derzeit hohen Zahl von Reisenden mit türkischem Migrationshintergrund mitten in der Urlaubszeit.

Einreisende aus Hochrisikogebieten müssen für zehn Tage in Quarantäne, ausgenommen vollständig Geimpfte und Genesene. Die Quarantäne kann frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test beendet werden.

Die Bundesregierung teilte zu dem Bericht lediglich mit, die Entscheidung über neue Einstufungen solle am Nachmittag bekanntgegeben werden.