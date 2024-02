In einer Pressekonferenz im Burladinger Rathaus berichteten Stettens Ortsvorsteherin Sandra Schäfer und Bürgermeister Davide Licht über die weitere Zuweisung von Flüchtlingen.

Im Burladinger Ortsteil Stetten unter Holstein werden ab März zwischen acht und zehn Flüchtlinge untergebracht. Darüber hat Ortsvorsteherin Sandra Schäfer ihre Bürger per Newsletter informiert.

Der Rathauschefin des Teilortes auf der Oberen Alb war es wichtig, so sagt sie, mit dem Thema transparent, offen und unaufgeregt umzugehen. Für die Flüchtlinge hatte ein Hausbesitzer sein leerstehendes Gebäude in der Burladinger Straße der Stadt als Mietobjekt angeboten.

Hilfe bei Integration

Weitere Renovierungen oder Umbauten des Gebäudes seien derzeit nicht nötig, bestätigte Schäfer. Ob es sich bei den Flüchtlingen um Einzelpersonen oder Familien handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Kirchen und soziale Gruppen seien aber informiert und könnten eingebunden werden wenn es darum geht, die Menschen in den Ort zu integrieren. Insgesamt, so der Bürgermeister, sind derzeit 60 Flüchtlinge in Burladingen untergekommen.