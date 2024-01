Asyl in Balingen

1 Stehen Anwohnern Rede und Antwort (von links): Günther-Martin Pauli, Georg Link und Thomas Zizmann Foto: Ungureanu

30 bis 40 Geflüchtete sollen in naher Zukunft im ehemaligen Staatlichen Vermessungsamt Ecke Charlottenstraße/Bismarckstraße einziehen. Bei der Informationsveranstaltung mit den Anliegern sind deren Ängste deutlich geworden.









Ein gutes Miteinander ist es, was sich Landrat Günther-Martin Pauli wünscht: Er verwies auf die Erfahrungen, die in der Landeserstaufnahmestelle in Meßstetten und im Hechinger Aviona-Gebäude gemacht wurden.