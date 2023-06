1 Bereits früh am Abend war der Stadtgarten im vergangenen Jahr gut besucht. (Archivfoto) Foto: Stephan Hübner

2022 war die Premiere, in diesem Jahr setzen Niclas Kuntz und Lukas Hilpert noch einen drauf: Einmal mehr wollen die zwei jungen DJs aus St. Georgen den Stadtgarten im Juli in ein Mini-Festivalgelände verwandeln. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Beste Stimmung, wummernde Bässe, eine tanzende Menge und eine spektakuläre Lichtshow – so soll es am Samstag, 1. Juli, im St. Georgener Stadtgarten aussehen. Verantwortlich dafür, dass sich der Stadtgarten in die „Area 51“ verwandelt, sind Niclas Kuntz und Lukas Hilpert aus der Bergstadt. Sie wollen „ein Feeling bieten, was man sonst nur auf einem größeren Festival hat“, erklärt Kuntz im Gespräch mit unserer Redaktion – so wie sie es bereits im vergangenen Jahr getan haben.