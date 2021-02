1 Christian Kuberczyk ist in Unterkirnach aufgewachsen.Foto: Schimkat Foto: Schwarzwälder Bote

Portrait: Architekt Christian Kuberczyk pendelt zwischen Unterkirnach, Villingen und Konstanz / Auftrag für Dorfhaus Brigachtal

Christian Kuberczyk, Architekt, pendelt zur Zeit regelmäßig von Konstanz, wo er wohnt und ein Büro hat, zu seinen Baustellen nach Villingen, Überauchen und Unterkirnach, wo er auch im Büro seines Vaters Bernhard tätig ist.

Unterkirnach. Geboren in Unterkirnach besuchte er dort die Roggenbachschule und absolvierte eine Schreinerlehre in Villingen, anschließend machte er die Mittlere Reife. Er besuchte zwei Jahre die Technische Oberschule in Stuttgart, machte sein Abitur und studierte vier Jahre Architektur an der Fachhochschule in Konstanz.

Als Diplom Ingenieur elf Jahre in Winterthur

Als Diplom-Ingenieur war er zwei Jahre in Konstanz angestellt, um anschließend nach Winterthur zu wechseln, wo er in einem Architekturbüro elf Jahre tätig war.

Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet er, dass er dort Großprojekte, wie zum Beispiel ein Wohnheim für Behinderte baute, doch nach elf Jahren zog es ihn wieder zurück nach Konstanz, wo er wohnt und ein Büro hat.

Veranstaltungen finden gleichzeitig statt

"Seit vier Jahren unterstütze ich meinen Vater bei dem Neubau von zehn Eigentumswohnungen in der Gerberstraße, dazu kam das Dorfhaus in Brigachtal/Überauchen", erzählt Christian Kuberczyk.

Über ein öffentliches europaweites Vergabeverfahren habe er, zusammen mit Siyami Akyildiz, einem guten Freund, in einer projektbezogenen Partnerschaft den Auftrag für das Dorfhaus erhalten, sein Vater Bernhard habe die Bauleitung übernommen. Das Dorfhaus ersetzt die Mehrzweckhalle, die noch im hinteren Bereich neben dem Museum steht, und ist prägend für die zukünftige neue Dorfmitte. Es hat Keller, Erdgeschoss mit 650 Quadratmetern Grundfläche, Obergeschoss, ist in mehrere verschieden große Räume unterteilt, sodass gleichzeitig mehrere Veranstaltungen stattfinden können.

Der Brunnen neben dem Museum wird versetzt zwischen das Dorfhaus und die alte Mehrzweckhalle, die jedoch abgerissen wird, sowie das Dorfhaus fertiggestellt ist. "Auf den Platz der alten Mehrzweckhalle bauen wir einen fünfgruppigen Kindergarten", erklärt Kuberczyk und betont, dass das Baugewerbe trotz Corona-Pandemie krisensicher sei.

Platz für ein Büro in der Gerberstraße angepeilt

Auf die Frage, ob er auf Dauer im Dreieck zwischen Konstanz, Villingen, Brigachtal und Unterkirnach pendeln werde, antwortet er, dass ihm das zwar nichts ausmache, aber in der Gerberstraße hinter dem Neubau gebe es eine Scheuer, diesen Platz habe er angepeilt, um dort sein Büro einzurichten.

Hobbys sind Fußball und Joggen

Christian Kuberczyk ist verheiratet, Vater eines elfjährigen Jungen und eines achtjährigen Mädchen und fühlt sich wohl in Konstanz. "Ich trainiere dort die Fußball-D-Jugend, bin gerne in der Natur, jogge oder gehe spazieren", schließt er.