Ein Rettungshubschrauber flog am Dienstagmittag über Wildberg hinweg. Bei einem Unternehmen sei es zu einem Arbeitsunfall mit einer Bandsäge gekommen, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Ein Mitarbeiter wurde dabei schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber flog am Dienstag über die Schäferlaufstadt hinweg. Darüber informierte uns ein Leser. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt die Polizei einen Einsatz bei einer Wildberger Firma. Bei dem Unternehmen sei es gegen 13.45 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen, erklärt Christian Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Bandsäge fliegt um

Eine große Bandsäge sei in der Fertigungsabteilung der Firma umgefallen und habe einen Mitarbeiter dabei verletzt. Die Rettungskräfte vor Ort forderten demnach einen Hubschrauber an, der den nicht lebensgefährlich, aber schwer verletzten Mitarbeiter in eine Klinik brachte.