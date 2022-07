Arbeitsunfall in VS

1 Bei einer Explosion in einer Firma in Villingen-Schwenningen ist ein Mitarbeiter verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: Marc Eich

Bei einem Arbeitsunfall in Villingen-Schwenningen ist am Donnerstagabend ein 63-jähriger Mann verletzt worden. Ein Arbeitsgerät war plötzlich explodiert.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Der Mitarbeiter nahm gegen 21 Uhr in einer Firma in der Max-Planck-Straße einen Nasssauger in Betrieb. Dieser explodierte unmittelbar nach dem Einschalten.

Ein herumfliegendes Trümmerteil traf dabei den 63-Jährigen am Kopf, er erlitt eine Platzwunde. Der Mann kam in ein Krankenhaus.