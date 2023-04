1 Bauarbeiten an der B 27 bei Deißlingen stehen bevor. Foto: Pixabay

Das Straßenbauamt plant eine größere Baumaßnahme im Bereich der B27 bei Deißlingen.









Auf der Strecke der B 27 zwischen Lauffen und Schwenningen wird aufgrund erheblicher Straßenschäden im Bereich der Abfahrt Deißlingen „Breite“ die Fahrbahndecke erneuert, wird mitgeteilt.

Im Bereich der Abfahrt Deißlingen „Breite“ (Überführungsbauwerk) inklusive der Rampen, soll die gesamte Decke, sowie punktuell auch die Binderschicht erneuert werden. Der Umfang der Maßnahme wird laut Mitteilung auf etwa 100 000 Euro geschätzt.

Sperrung ab 17. April

Das Straßenbauamt Rottweil führt die Maßnahme für das Regierungspräsidium Freiburg aus, wird mitgeteilt. Ausführende Baufirma ist hier die Firma Stumpp aus Balingen. Unmittelbar daran muss auch die Markierung aufgebracht werden.

Ab Montag 17. April, vorbehaltlich der Witterungsverhältnisse, wird der betreffende Streckenabschnitt für rund zwei Wochen für den Verkehr voll gesperrt.

Umleitung wird eingerichtet

Der Verkehr in Richtung Rottweil und Schwenningen wird dauerhaft fließen können, betont das Straßenbauamt. Für die Abfahrt Deißlingen „Breite“ wird eine Umleitung für diesen Zeitraum eingerichtet. Sie führt in Fahrtrichtung VS über die B 27 Abfahrt Mittelhardt, die K 5558 weiter über die K 5542 nach Deißlingen und in Fahrtrichtung Rottweil über die Ausfahrt Trossingen L 433 Mittelhardt und ebenfalls über die K 5558 und K 5542 nach Deißlingen.

Das Straßenbauamt Rottweil bittet bei den Verkehrsteilnehmern und insbesondere bei den Verkehrsteilnehmern und den Anliegern um Verständnis.