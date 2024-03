Es gibt sie nur auf dem US-Markt – und zum Testen in Schonach

1 Petra Schlerit hat ihre Apple Vision Pro eigens in Washington abgeholt. Foto: Kaltenbach

Sie ist hierzulande eine echte Seltenheit, weil sie auf dem deutschen Markt noch gar nicht verfügbar ist. Doch am kommenden Sonntag, 24. März, kann die Apple Vision Pro in Schonach getestet werden. Möglich macht es Petra Schlerit.









„Meine Kunden fragen alle nach der Apple Vision Pro“, sagt Petra Schlerit. Und es ist kein Wunder, dass die Computerbrille des US-amerikanischen Herstellers – Apple selbst bezeichnet das Gerät als „räumlichen Computer“ – in Schlerits Arbeitsalltag so stark nachgefragt wird: Sie ist Unternehmensberaterin und betreibt in Schonach seit 2021 die „XR-C Academy“, die Betriebe unter anderem bei der Einführung und Nutzung von Technologie aus dem Bereich der Extended Reality (XR) begleitet.