Apotheken in Nagold Gratis-FFP2-Masken sorgen für großen Andrang

Nagold - "Die Masken gibt es noch den ganzen Dezember über kostenlos", sagt Bärbel Reichert-Fehrenbach von der Stadt-Apotheke. "Aber man hat das Gefühl, dass jeder seine Masken gleich heute haben will." Dennoch komme ihre Apotheke mit der Nachfrage und dem Kundenandrang zurecht. Für die Verteilung wurde in der Apotheke eigens ein Bereich eingerichtet. 3000 Masken habe sie zuvor bestellt, 3000 weitere sollen im Laufe der Woche noch kommen. "Ich denke, dass das auch dieser Zeit geschuldet ist", sagt sie zum großen Andrang am ersten Tag. Die Menschen wollen unbedingt mit dem Nötigsten versorgt sein. "Aber wir kriegen das hin."

Die Verteilung und die Anschaffung der Masken stellt die Apotheken vor eine Herausforderung. Denn die Apotheken müssen die Masken kurzfristig in Eigenregie und vorerst auch auf eigene Kosten beschaffen, wie Naciye Arslanoglu von der Rosen-Apotheke erklärt. Die Apotheken erhalten erst später einen Ausgleichsbetrag aus dem Nacht- und Notdienstfonds des Deutschen Apothekerverbands. Dieser Betrag orientiert sich daran, wie viele verschreibungspflichtige Medikamente die Apotheken im dritten Quartal verkauften. "Wir müssen selbst gründlich kalkulieren, wie viele Masken wir bestellen", erklärt Arslanoglu. Damit sei auch ein gewisses wirtschaftliches Risiko für die Apotheker verbunden. Bei der Rosen-Apotheke kamen am Montag 1500 Masken, die dann für die Verteilung am Folgetag vorbereitet wurden. Entsprechend groß war dann auch der Andrang am Dienstagmorgen.