Anzeige Hier lernen die besten Bäcker Deutschlands!

Weshalb immer wieder auch Bäckermeister-Kollegen von Miller ihre eigenen Söhne und Töchter nach Nagold in die Marktstraße zur Ausbildung schicken. „Den Beruf wirklich von der Pike auf lernen.“ Maximilian Raisch aus Calw zum Beispiel, 2015 Deutscher Meister im Bäckerhandwerk; dieses Jahr Teilnehmer an der Bäcker-Weltmeisterschaft. „Hier haben auch einige Innungsmeister ihre Lehre absolviert.“ So 50 bis 60 Azubis werden es die letzten knapp vier Jahrzehnte schon gewesen sein, die bei Meister Miller sich ihre Sporen verdient haben. „Das macht schon stolz“, wenn diese Lehrlinge von einst nach Jahren einmal bei ihrem alten Lehrherren vorbeischauen und berichten, was aus ihnen geworden ist.

Drei Azubis hat Miller aktuell in seinem Betrieb. An Bewerbern habe es ihm bisher nie gemangelt. „In der Regel übernehmen wir auch alle, die wir ausbilden.“ Wenn möglich. Denn: „Besser ausgebildete Bäcker finden wir ja kaum am Markt“, sagt Miller selbstbewusst. Wobei die Lehre zumindest anfangs für den Nachwuchs auch sehr hart sei: „Der Übergang, von sechs Stunden in der Schule sitzen zu sieben Stunden in der Backstube stehen, verlangt schon einiges ab.“ Aber wenn die jungen Leute dann sehen, wie unter ihrer eigenen Hände Arbeit etwas Reales, Greifbares entsteht - „dann baut sich da recht schnell ein neues Selbstbewusstsein“, eine neue Persönlichkeit der Azubis auf. „Sie lernen was, sie können was. Das macht stolz.“ Verleiht Rückgrat.

Der einst begonnenen Karriere in der EDV hat Miller übrigens nie wirklich nachgetrauert. Dafür liebt er ganz offensichtlich seinen Beruf als Bäcker viel zu sehr. Deshalb nimmt er es schon ein wenig auch mit Humor, dass seine Tochter Sandra (29) derzeit etwas ganz ähnliches durchlebt: nach einer (bereits erfolgreichen) Karriere als Malermeisterin im Bauhandwerk, arbeitet sie nun doch seit Anfang des Monats im elterlichen Bäckerei-Betrieb mit. „Um zu schauen, ob ihr das liegt“, wie Miller wieder mit seinem typischen Schmunzeln erzählt. Auch sie müsse „etwas mit ihren Händen schaffen“ - wie der Papa. Und das der Quereinstieg in diesen Beruf ja nicht das schlechteste ist, zeigt dessen Biografie ja auch.

Es sehe also ganz danach aus, dass die Bäckerei Miller auch in der fünften Generation feinste Backwaren für die verwöhnten Nagolder Schleckermäuler wird produzieren können.