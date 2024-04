1 So wird das „Haus Rückenwind“ aussehen, wenn alles fertig ist. (Repro) Foto: Miksch&Partner

In Nagold entsteht in der Iselshauser Straße 33 eine Einrichtung für psychische Stabilität. Sie geht am 1. Juli an den Start.









Die in der Iselshauser Straße 33 in Nagold entstehende Einrichtung für junge Erwachsene Menschen mit einer psychischen Erkrankung nimmt langsam Formen an. Die Bauarbeiten auf dem rund 1450 Quadratmeter großen Grundstück sind fast abgeschlossen. Derzeit befindet sich das Bauprojekt in der Schlussphase, bevor es dann am 1. Juli an den Start geht.