Genervte Einwohner von Sulz-Glatt und der Ortsvorsteher wünschen sich Tempo 30 auf der Durchgangsstraße – zur Lärmreduzierung und zur Sicherheit. Das Landratsamt will es aber bei Tempo 40 belassen. Auch auf einen „Blitzer" wartet man in Glatt seit Jahren vergebens. Bessert sich da bald was?









„Mitten im Schwarzwald, ruhig, romantisch“, so preist sich Glatt auf seiner Homepage als anerkannter Erholungsort an. Axel Anger, seit 2016 Besitzer eines Einfamilienhauses in Glatt, hat während seines Berufslebens schon in Tokio gelebt, in New York und in Rom. „Aber so unruhig wie hier“, beklagt Anger, „habe ich noch nie gewohnt.“