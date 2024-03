Anspruch auf Ganztagsbetreuung: Rottweiler Stadtverwaltung im Antragsstress

1 In der Römerschule in der Altstadt sollen Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung saniert und umgebaut werden. Foto: Alt

Es ist eine Nummer mit vielen Unbekannten und doch so wichtig: Beim Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen hat die Stadt nun ein erstes Maßnahmen-Packet geschnürt. Ob sie dafür an Zuschüsse kommt ist ungewiss.









Link kopiert



Ab 2026 hat jeder Rottweiler Erstklässler einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz – acht Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche und auch in den Ferien. Dafür braucht es an den acht Grundschulen im Stadtgebiet und in den Teilorten Betreuungsräume, Küchen und natürlich Personal.