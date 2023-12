Neujahrsansprache: Warum Kretschmann zuversichtlich auf 2024 blickt

1 Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann Foto: dpa/Bernd Weißbrod

2023 war ein Jahr voller Krisen, das nächste steht in den Startlöchern. Die traditionelle Ansprache zum Jahreswechsel nutzt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann für einen Perspektivwechsel.









Link kopiert



Ministerpräsident Winfried Kretschmann blickt zuversichtlich auf die Zukunft Baden-Württembergs. Was die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam zu leisten imstande seien, „trägt uns auch in schwierigen Zeiten“, sagte der Grünen-Politiker in seiner am Sonntag in Stuttgart verbreiteten Ansprache zum Jahreswechsel.